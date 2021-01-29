演藝人員通常都得看觀眾臉色吃飯，是否受歡迎成為很重要的關鍵，也因為是公眾人物，因此特別有影響力，日前一名網友就在網路上好奇發文，「不論人品，史上最成功的藝人是誰？」貼文一出，立刻掀起熱烈討論，不少網友都認為冠軍人選非他莫屬。

該名網友在論壇PTT八卦板表示，演藝圈這行沒有一定的門檻，更多是靠長相、才華和運氣，也因此人品參差不齊，加上圈內誘惑又特別多，「很多人會把人品納入評斷藝人的考量，所以劉德華才被那麼多人所推崇，但其實不以人品作考量基準的話，小賈斯汀、羅志祥都很有才華」。

原PO發問，若是不看人品，「史上最成功的藝人是誰？」對此，許多網友紛紛跳出來推薦心中人選，「影響力的話小S吧，洗腦了某年齡層大部分人的說話方式」、「披頭四」、「雷根吧，從藝人當到世界最大咖」、「女歌星鄧麗君，女影星林青霞，梁家輝、梁朝偉都很強」。

網友公認麥可傑克森改變整個娛樂世代。(圖/翻攝自臉書)

然而最多人點名的就是麥可傑克森（Michael Jackson），「MJ肯定第一啊」、「MJ，他是改變整個娛樂世代的人」、「不論人品：MJ、論人品：MJ」、「MJ影響了不只全世界，還有好幾個世代」、「MJ，全世界模仿者這麼多，但是沒一個可以100%複製舞步」、「MJ吧一代神話」、「麥可，他是傳奇等級」。

(中時新聞網)