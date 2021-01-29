HTC（宏達電）今（29）日宣布Desire系列首款5G產品–「HTC Desire 21 pro 5G」將於2月1日正式於全台中華電信及神腦國際服務據點上架販售，消費者搭配精采5G購機方案月付999元，升級5G手機只要0元。此外3月1日前搭配精采5G購機方案月繳1,399元（30個月租期）以上，選購HTC Desire 21 pro 5G再加贈「VIVE Focus」乙台（市價18,900元），過年在家可享真正5G生活，遨遊全世界。

歡慶HTC Desire 21 pro 5G上市，HTC與中華電信備齊新春大禮，不僅讓消費者搭配精采5G購機方案月付999元以上，即可以0元輕鬆購得HTC Desire 21 pro 5G，月付1,399元還可免費帶回乙台「VIVE Focus」 VR一體機。除此之外，消費者另可免費享有中華電信指定5G VR應用服務，隨時就像在戲院看電影、親臨現場觀賞驚艷表演，還可享受多視角運動賽事轉播，以及免費無限暢玩數百款HTC VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務內容，舉凡沉浸式動畫、微型遊戲世界、多人射擊、角色扮演以及藝術、人文科學、旅遊探險、健康塑身、電影強檔、休閒娛樂等內容皆有。

HTC Desire 21 pro 5G享有更完整的5G頻段（n1, n3, n5, n7, n28, n41, n78），及覆蓋面積更廣的5G EN-DC頻段組合，並同時配備SA & NSA雙模組網，消費者可享受穩定順暢的5G體驗。此外，並提供6.7吋20：9大螢幕，搭載90Hz螢幕更新率與120Hz螢幕觸控率，享受5G飆網速度同時也能擁有流暢視覺與良好觸控遊戲體驗，更因5,000 mAh大電力可以沉浸歡樂時光不斷電。

HTC Desire 21 pro 5G搭載高階5鏡頭，前、主鏡頭皆配有最新AI場景辨識功能，進化的AI精選動態照片，除了記錄快門前後2秒的短影片，同時還使用AI運算，智慧判斷最佳拍照瞬間。此外也加入即時美顏錄影、縮時攝影、慢動作影片、AR影片、浮水印等功能以及Pro手動模式，隨時都能留下心動時刻。

3月1日前至全台中華電信、神腦國際服務據點及神腦線上選購HTC Desire 21 pro 5G並搭配精采5G購機方案1,399元30個月，就可立即帶回「VIVE Focus」乙台（市價18,900元），並可免費觀賞Hami VR、多角視轉播、虛擬演唱會（4K/VR）、AR動滋動，以及再加贈HTC VIVE Infinity 無限下載訂閱服務6個月免費（價值2,514元），數百款內容無限玩，讓消費者過年假期闔家同樂，盡享5G VR樂趣。

(科技)