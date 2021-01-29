2008年11月因為涉及陳水扁前總統國務機要費、潛逃美國的前新光醫院副院長黃芳彥，在美國傳出死訊，美方法醫已對他的遺體完成解剖，證實黃芳彥死因是舉槍輕生，死因沒有可疑之處。

黃芳彥的家人1月24日聯絡不到他人報案失蹤，爾灣警方到他住處查看，擔心他會想不開，果然美西時間27日，在爾灣商業區一處停車場，發現他陳屍在座車內，橘郡法醫對他遺體解剖報告今出爐，確認黃死於舉槍輕生，但體內的毒物分析報告，至少要數個月才有結果。

據「東森新聞」報導，黃芳彥最近一年因為疫情關係，過得不是很快樂，在台灣的知己、好友，甚至也是醫生的弟弟黃重彥，都沒辦法到美國陪他，加上當地疫情嚴峻，許多店家都沒營業，致使黃芳彥可能因為心情低落，於73歲之齡選擇結束一生。

黃芳彥2008年11月潛逃加州爾灣與兒子一起生活，住在位於高級社區裡頭的一棟15層豪華大樓，由於出入該地區的華人較多，黃芳彥不時被人爆料喝紅酒、開名車，生活似乎過得非常安逸。2012年，他的豪華住宅內部照片曝光，裡面裝潢高檔、還擁有無敵海景，大樓游泳池、健身房一應俱全，當年喊價約台幣4000萬元。

黃芳彥在加州結交不少朋友與紅粉知己，也經常與球友一起去打高爾夫球，成了他唯一的休間活動與填滿他空虛心靈的慰藉，但自從去年初爆發新冠肺炎疫情以來，大家都不太敢出門，與友人的相聚機會減少，讓本來只有與小兒子在美國生活的他，難免內心顯得空虛、孤寂，但這是否他選擇走上絕路，仍待查證。

黃芳彥2008年潛逃至美國前，家庭曾遭逢巨變，先是大兒子自美返國，深夜因氣喘急性發作猝死；妻子也因乳癌撒手人寰。黃中年喪妻、喪子，深受打擊。據《時報週刊》報導，黃芳彥到美國定居後，僅剩小兒子黃昱霖，但小兒子。黃昱霖與爸爸反目，甚至偷偷賣掉黃芳彥在紐澤西州買給他的房子，一走了之。

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