涉及扁案洗錢的前新光醫院副院長黃芳彥在美舉槍輕生，台北地檢署接收到美方司法文書後才會確認黃已死亡，並給予不起訴處分，但是在正式宣告前，黃芳彥仍還有13年的通緝時效。

法務部特偵組在2017年裁撤後，遺留21件敏感案件全移交台北、台中、台南3地檢署偵辦，其中，首位遭特偵組發布通緝令的「頭號通緝犯」黃芳彥及前第一夫人吳淑珍遭查扣上億元的75件珠寶、裸鑽均將移交北檢處理、保管。黃芳彥從2009年3月18日起遭到通緝，時效至2034年1月22日，目前還有13年的通緝時效。

目前北檢偵查中的通緝、司法互助案中，最受矚目的是「特偵緝字1號」 黃芳彥通緝案，黃堪稱是「頭號通緝犯」，主要是當年涉嫌協助吳淑珍處理國泰世華銀行保管室鉅款，也幫吳以6000萬買寶徠豪宅。2008年黃離境赴美。

2009年1月23日，黃親自從洛杉磯致電特偵組，供認幫吳藏匿一批珠寶，特偵組搜索黃住處，在其西裝口袋找到75件珠寶，包括6款名錶、11顆裸鑽、58件珠寶，經鑑定裸鑽價值4700多萬，珠寶價值5500多萬元。

經過多次聯繫，黃芳彥仍不願返台應訊，因此特偵組2009年3月18日通緝黃，時效至2034年1月22日。

原本前第一夫人吳淑珍被查扣的75件裸鑽、珠寶，特偵組原是藏放在前發言人 陳雲南辦公室的保險箱，2009年9月特偵組遷至國防部文化園區，才以最高檢名義、前檢察總長陳聰明為代表人，向台銀租保管箱藏放。後來移交北檢偵辦後，這批珠寶均以北檢檢察長名義續租。

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