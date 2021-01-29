英國政府本月31日開始接受持BNO護照港人以「5＋1」方法申請入籍英國，持有人可免簽證逗留英國5年，其間可工作及讀書，5年後申請永居權，1年後可申請入籍。大陸學者和官員認為，人大常委會可再度釋法，逼BNO港人在居英權和居港權必須二選一，如果要當英國人，就喪失香港的選舉權和被選舉權，也不能當香港公務員。

安徽省政協港澳台僑和外事委員會副主任吳志斌曾撰文指出，BNO護照既然已變質成英國遏制中國的工具，中方對此展開反制是必要的。香港特首林鄭月娥日前表示，如果現在有人(英方)單方面偏離這個共識，另一方(中央)要對此採取一些行動，這亦是理所當然，特區政府會配合中央採取所需要的反制措施。

吳志斌表示，若大陸中央不承認BNO作為旅遊證件，而視之為一般英國國民護照，持有人即不被視為中國公民，即基本法第24條的「非中國籍的人」，這是顯而易見的中方反制措施之一。

大陸全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍稍早前指出，如果英國執意推行入籍途徑，大陸全國人大常委會可能會就《基本法》第24條釋法，「就是居英權和居港權二選一，澄清在基礎上獲得英國國籍，則自動喪失中國國籍，喪失香港永久居留的資格，也會失去所有香港的福利，及基本法第26條訂明享有的選舉權和被選舉權。」

吳志斌表示，一旦全國人大常委會釋法或通過決議，正式宣布不再視為旅遊證件，而是有外國居留權效用的正式護照，持有人即喪失香港永久性居民資格，因此也不再享有選舉權和被選舉權。

此外，吳志斌認為，香港特區政府可藉此將是否允許BNO持有人進入公職人員隊伍納入議事日程。此前，香港特區政府已要求所有在去年7月1日之後入職的公務員，須宣誓或簽署聲明擁護基本法及效忠香港特區，而本月內所有現職公務員亦須宣誓或簽署聲明。這項措施既是基本的政治倫理，也是確保愛國愛港者治理香港的一項制度設計和保證。

吳志斌認為，作為香港特區管治力量的重要組成部分，18萬公務員承擔「一國兩制」制度安全和香港繁榮穩定的巨大責任。政府有必要除了完善公務員制度外，還須研擬要求新入職公務員須放棄BNO的規定納入議事日程，並宣誓以香港特區護照為唯一旅行證件，拒絕宣誓者即拒絕聘用。

吳志斌認為，從長遠來講，香港特區政府還須審視「雙重國籍」所衍生的問題。香港回歸已24年，香港人的中國公民身份不能再模糊不清，首要解決的是「雙重國籍」問題。正如行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀所指，中央應該「出手」，終止出於歷史原因對港人的「特殊待遇」，嚴格執行《中華人民共和國國籍法》，禁止港人擁有雙重國籍。

(中時 )