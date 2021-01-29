在中國國防部28日對台灣發出嚴厲警告後，美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）同日表示，中國和台灣之間的緊張關係「沒有理由導致雙方發生對抗」。他還重申美國會秉持長期以來對台灣自我防衛的軍事支持。

德國之聲報導，柯比在拜登上任後首次的國防部新聞記者會上說，「我們有義務協助台灣進行自衛，這樣的做法會持續下去。美軍在各方面都準備好履行我們的區域安全承諾。」

陸委員28日表示，中國必須深思熟慮，切勿低估台灣捍衛國家主權、堅守民主自由的決心而輕舉妄動，對岸任何刻意挑釁台灣底線的言行舉措將可能導致其無法承受的深遠影響。我國防部同日也報告，中國解放軍派出6架飛機飛入其西南防空識別區。

中國國防部發言人、新聞局局長吳謙28日在例行記者會上對台灣強硬表態，指台獨就意味著戰爭。他稱，台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。他並對中國戰機近來越來越來頻繁侵入台灣西南防空識別區（ADIZ）、試探台灣空防的舉動作了辯護。

吳謙稱，中國人民解放軍在台海地區開展的軍事活動是針對當前台海安全形勢和維護國家主權安全需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和台獨勢力挑釁的嚴正回應。他強調，中國軍隊將採取一切必要措施，堅決挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

這位中國國防部發言人在談到對台灣防衛作出承諾的美國時稱，中美雙邊關係目前正站在新的歷史起點上，中方希望，美國新政府能與中國合作，不尋求衝突。他稱，遏制中國是不可能完成的任務。

上週末，台灣通報中國戰機多次侵入台灣空域。美國總統拜登確認了支持台灣的立場，並由此強調了美國作為台灣保護人的角色。華盛頓同時要求北京，中止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，展開對話。美國軍方宣布，羅斯福號航母戰鬥群目前正在南中國海游弋，以推進航行自由。

(工商 )