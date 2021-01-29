美國總統拜登日前宣示禁止官方使用「中國病毒」、「武漢肺炎」等歧視性用語，外界也發現，我中央流行疫情指揮中心也已把慣稱的「武漢肺炎」改為「COVID-19」。對此，國民黨台北市議員羅智強譏諷，衛福部長陳時中之前還說，稱「武漢肺炎」不是歧視，標示萊豬卻說是歧視，「拜登的話聽見了嗎」？

拜登26日簽署行政備忘錄，要求各聯邦機關徹查，移除並禁用「中國病毒」，「武漢肺炎」等字眼，因為「政治領袖透過行動助長此類仇外情緒，包括以起源的地理位置提到新冠病毒大流行，聯邦政府必須承認自身扮演的角色」。

對此，羅智強今（29日）在臉書發文譏諷，說武漢肺炎不是歧視，標示萊豬是歧視的陳時中，拜登的話聽見了嗎？底下網友也回應，「時中兩套標準會有報應的」、「裝聾的耳朵是聽不見的」、「民進黨製造對立，讓國人的生命健康與財產安全陷入嚴重的危機。我們可憐的中華民國老百姓啊！老天爺祈求祢一定要保佑我們這些善良的老百姓啊」、「在雙標黨眼裡真是人不如豬啊」。

對於拜登簽署行政命令禁稱「中國病毒」，中央流行疫情指揮中心28日表示，從去年疫情發生以及去年底的秋冬專案時都稱「武漢肺炎」，就連廣告也是，直到今年1月初，才一律改稱COVID-19，從來沒稱呼「中國病毒」。

陳時中則回應，指揮中心對外都是用COVID-19較多，去年底認為病毒已經散播在全世界，就用一個通用的英文COVID-19的名稱來稱呼，指揮中心沒有禁止用什麼名稱，而是希望讓大家比較清楚用通用的語言來溝通。

(中時新聞網)