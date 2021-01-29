歐股周四收紅；華爾街早盤的反彈。航空股的上漲以及樂觀獲利報告，協助歐股收復早盤的損失。

歐股早盤一度大跌2%，周四泛歐Stoxx 600指數收漲0.41點或+0.10%，為403.39點，回復到今年以來的正面漲幅。德國和法國股市皆上揚，英國股市在英鎊上漲壓力下，FTSE指數跌0.6%。

本周全球股市增加了波動性，美國散戶瘋狂交易衝擊了美國、歐洲、亞洲市場，推高了對沖基金再次下注的部分個股價值。

美股科技股周四早盤上揚；美國航空股在公布業績後，Reddit論壇討論到航空公司，致使航空股上揚。

歐洲旅遊相關個股例如漢莎航空、途易(TUI)、英國航空的IAG集團受同業激勵而上漲4.7%至7.2%之間；廉航Wizz Air和易捷(easyJet)上漲超過4.5%。

歐洲其他在本周出價較高的個股則延續上漲，例如遊戲開發商CD Projekt、醫療用品商Ambu、汽車電瓶供應商Varta。諾基亞則大跌13%；諾基亞周四表示，不明白近日股價飆漲原因；然推估為受Reddit論壇影響。

美國投資人忽視蘋果、臉書優異財報表現，以及聯準會寬鬆政策的堅持，反而關注疫苗推出的緩慢進度以及歐洲更多的封鎖。

Peel Hunt策略師Williams表示，由於估值水準已經確定了從疫情復甦的定價，然疫情遠未看到結束，修正總是可能的。

德國正準備對英國、巴西、南美等旅客下達入境管制；德國衛生部長預期目前的疫苗短缺現象會持續到四月。

歐盟警告阿斯利康(AstraZeneca)，除非該公司提交如承諾的藥劑，否則將使用所有法律手段，甚至封鎖疫苗出口。

瑞典醫藥設備商Getingey在報出強勁獲利後大漲9%；由於新冠疫情，2020年對該公司呼吸器和其他生命支援設備需求大增。

(時報資訊)