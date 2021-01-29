美股消息面：

1.美國商務部周四公布，美國去年12月新屋銷售年增1.6%，以年率計為84.2萬戶，不如市場預期的86.5萬戶。

2.美國2020年第四季國內生產毛額（GDP）季增年率為4%，符合市場預期。GDP平減指數初值上升1.9%，低於市場預期（升2.4%）。個人消費支出（PCE）物價指數初值上漲1.5%。核心PCE物價指數初值為上漲1.4%，低於市場預期的漲1.5%。消費者支出初值為增加2.5%。

3.美國勞工部周四，上周（截至1月23日）初次請領失業救濟金人數較前一周減少6.7萬人，為84.7萬人，少於市場預期的87.5萬人。上周初領失業救濟金人數4周均值為86.8萬人，較前一周增加1.625萬人。截至1月16日止當周，美國續領失業救濟金人數為477.1萬人，較前一周減少20.3萬人。

4.全球新冠肺炎疫情嚴峻，而疫苗接種計畫進展緩慢，加深對原油需求前景的擔憂，周四紐約期油收跌51美分或1%，為每桶52.34美元。倫敦布蘭特期油收跌28美分或0.5%，為每桶55.53美元。

5.投資人持續轉向美元避險，國際金價連跌第6個交易日，周四紐約期金收跌7美元或0.4%，為每盎司1837.9美元，過去6天總計下跌29美元或1.5%。

6.美國經濟數據符合預期，市場避險情緒降溫，周四美元回落，紐約尾盤ICE美元指數跌0.2%，報90.429，盤初最高站上90.859。今年以來，美元上漲0.5%。

(時報資訊)