1.台積電(2330)：本土法人相挺、昨夜ADR大漲3.36%，盤初股價一度彈升至619元，拚回5日線。

2.廣穎(4973)：獲外資連兩日買超，股價續彈逾2%，收復5日線。

3.新鋼(2032)：昨獲外資逆勢買超323張，激勵早盤股價彈升近2.5%，收復季線、挑戰5日線。

4.為升(2231)：電動車題材熱，不理昨外資聯手自營商賣超1275張，今早一度強漲逾4%，收復5日線。

5.華義(3086)：多頭點火，晨盤疾拉漲停鎖死。

6.貿聯-KY(3665)：電動車正熱，搭台股漲勢再向上，早盤重返315元高檔區，漲幅約3%。

7.鴻海(2317)：10日線有守+投信持續買超力挺，股價一度攻回120元，但空頭緊跟又翻黑。

8.凱美(2375)：景氣能見度拉升，上半年訂單能見度無虞，百元之下買盤強勁，盤初漲近5%。

9.鄉林(5531)：今年大陸兩案總銷上看220億，股價觸底翻，攻高2%。

10.長榮(2603)：後市看多吸引外資、自營商28日轉賣為買，惟封關壓力大，10日線下弱勢震盪。

11.友達(2409)：面板需求緊俏，大陸九成員工春節留廠，在外資連2買力挺下，晨盤挾量跳漲4%，站穩各短均線。

12.群創(3481)：面板喊漲，昨獲外資翻多買超1萬張，今獲買盤敲進彈漲3%，重返5日線。

13.先進光(3362)：遭大立光狀告侵權判決相對有利，且法人樂看元月營收挺在3億元以上高檔，激勵連拉2根漲停，衝1年高價。

14.聯一光(3441)：買盤強力點火，早盤急拉鎖漲停，登半年高峰。

15.建錩(5014)：擬擴廠、昨外資大舉買超1001張，激勵今日股價觸及漲停。

16.直得(1597)：訂單看到Q2，三大法人昨賣超縮手，早盤漲逾4%、收復周線。

17.大同(2371)：鎖定電動車市，拚馬達事業，早盤挾量漲6%，躍上短均及月線。

18.映泰(2399)：外資連2日買超，早盤漲逾3%、觸及月線。

19.點序(6485)：IC設計走強，早盤攻漲停，創波段新高。

20.凌陽(2401)：車用影音晶片需求熱，Q1業績不淡，早盤漲逾8.5%、改寫前高。

21.虹冠電(3257)：今年業績望增2~3成、獲利看俏，早盤放量觸及漲停。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)