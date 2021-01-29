看來前塞爾提克球星皮爾斯真的完全看衰熱火本季前景！如今轉任電視球評的皮爾斯，28日在節目中公然預告，目前只拿6勝11敗，排在東區第13的熱火，本季已經沒有機會闖進季後賽了，因為熱火已經喪失上季那種拚博精神或鬥志。

「儘管熱火上個賽季在季後賽表現相當出色，但他們這個賽季打不進季後賽，他們已經不是上季那支熱火了，」皮爾斯說，「去年熱火如同過去的灰熊那樣充分拚戰欲望，這支球隊是建立在努力訓練與強硬基礎上，但我本季完全沒看到。」

或許皮爾斯把話說得太早，也太過嚴苛了，畢竟熱火本季提前遭逢傷兵危機，陣中一哥吉米巴特勒本季到現在只打了6場例行賽，目前仍因右腳踝扭傷，已經快要20天沒有出賽過了，甚至他們也碰上新冠疫情影響，先後有球員宣告隔離。

別忘記上個球季熱火就在外界並不看好的情況之下，爆冷一路殺進總冠軍賽，還跟湖人拚到第6戰才告淘汰出局，如今本季也才打了四分之一賽程而已，皮爾斯就要如此看衰熱火，或許只想打擊熱火本季氣焰罷了，接下來就看他是否會被打臉了。

(中時 )