春節年關將近，台中市長盧秀燕今日視察台中魚市場與果菜批發市場，實地了解春節前台中市魚貨蔬果供銷情形。（盧金足攝）

迎接金牛年，近日各宮廟紛抽出牛年國運籤，其中有宮廟抽出的國運籤為姜太公賜予「兌離」卦，籤詩中還提到藍營會出現一匹大黑馬，姜太公道場主席羅世新對此指出，2022年、2024年，台中市長盧秀燕將是異軍突起的黑馬；29日上午盧秀燕在視察台中果魚市場、菜市場時，被媒體問及時，僅回答「謝謝」，不多做回應。

盧秀燕民調漸進前段班，重大建設紛到位，六都首長政治聲量大，地位居於目前「藍營一姊」，國民黨要從谷底翻身，固守中台灣的盧秀燕，還跨出合作力量，串連中部七縣市首長擴大區域治理平台，也與全台女性縣市長結合「女力」市長，展現女性首長的力量。

日前台東縣長饒慶鈴造訪台中市政府，感謝市長盧秀燕大力支持台東農產鳳梨釋迦，盧秀燕最佳行銷員，賣力銷售，市府認購台東鳳梨釋迦超過3萬斤，強調「挺農民不分縣市」，也讓饒慶鈴直呼見識盧秀燕賣農產品的功力。

針對有宮廟抽出的國運籤為姜太公賜予「兌離」卦，籤詩中指「藍營會出現一匹大黑馬」，姜太公道場主席羅世新指出，2022年、2024年，盧秀燕將是異軍突起的黑馬。

媒體問及是否為藍營黑馬，盧秀燕視察台中果魚市場時，只回答「謝謝」。

春節年關將近，盧秀燕今日視察台中魚市場與果菜批發市場，實地了解春節前台中市魚貨蔬果供銷情形，並請市場加強調配供應量，穩定市場價格，讓市民朋友過好年，也向市場承銷商與工作同仁祝賀新年。

因應疫情，兩大市場加強各項防疫措施，包括宣導攤商與消費者戴口罩、酒精消毒與量體溫，降低疫情風險。

(中時 )