桃醫工作人員、桃園人被貼標籤 鄭文燦：這是不對的

桃園市長鄭文燦29日主持防疫會議，因陸續傳出有桃醫工作人員甚至桃園鄉親被標籤化。鄭文燦說，傳染病防治法精神是不歧視、不標籤化，此外桃園並非疫區，政府是為了防止擴散，才採取高強度管制，要保持防疫同心精神對抗疫情。

因傳出桃醫工作人員遭鄰居歧視，甚至有桃園鄉親在外縣市看病遭拒等消息。鄭文燦說，桃園的醫院、診所都沒有拒診的狀況，而醫師守則，是要把醫生的守則就是要把病人的權利，放在心中，把生命健康當作最高的價值，對於零星個案標籤化，「這是非常不對的」。

有媒體詢問，本土連續4天零確診，又過返鄉高峰期，有沒有心安？鄭文燦說，關鍵、風險其還沒過，若根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中算法，首輪疫情的14天，2月4日是觀察點，此外防疫不能有任何鬆懈，一樣要按照嚴謹態度，執行每項防疫對策，按部就班、有條不紊，才能把風險降到最低。

他也被問到「部桃專案」近況，鄭文燦說明，目前正在進行居家隔離滿14天採檢，28日已經在南北2區各設1個，每天共可採檢600人。另外民眾雖可自費採檢，也呼籲除非有必要取得採檢陰性證明，或者有症狀才要採檢，民眾不用過度擔心。

也有桃醫護理長在臉書貼出雙手紅腫照片，鄭文燦說，特別謝謝她，雙手紅腫仍沒有放棄自己的工作，依然站在崗位上，貼心為所有病患服務。「我想這就是白衣天使的精神。」也呼籲要為醫護打氣、感謝、加油。

(中時 )