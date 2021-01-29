女星鄭爽日前爆出和前男友張恒在美國找代孕生下一子一女，醜聞爆發後，雙方父母都親上火線，但更讓外界霧裡看花。過去關於鄭爽的黑歷史也被起底，網上甚至傳出鄭爽有回出席活動，突然脫序穿了熊造型的人偶裝上台，傳她其實當下是吸毒吐髒了全身，才只好這樣上陣，對此，鄭爽的前經紀人昨(28日)發文強調，鄭爽是連菸都不抽的女生，要求大家「口下積德」，別再造謠。

鄭爽前陣子爆出和舊愛張恒2019年在美國請代理孕母生愛的結晶，但孕母懷孕到7個月，鄭爽就跟張恒鬧翻，還爆粗口直說：「這2個孩子7個月真的打不掉，他X的我都煩死了」。事發後，鄭爽父親曾出面受訪致歉，稱鄭爽和張恒本來真的計畫甜蜜成家，連嬰兒床都準備好了，但小倆口卻突然吵架分手，錄音檔裡都是一時情緒的話語。

網傳鄭爽疑似上台前吸毒。（圖／取自新浪娛樂）

鄭爽爸爸又稱，是因為鄭爽身體不好，不適合懷孕，才到美國找代理孕母，事後也沒有不管兩個小孩的意思，更有意爭取扶養權。而張恒的爸爸也出手，澄清：「鄭爽不要孩子，還不許張恒要」，並曬出郵件截圖，證明鄭爽確實計畫將小孩棄養，送到領養機構，但張恒不肯，才使此事未成功。

鄭爽前經紀人發文。（圖／翻攝自張寒青微博）

近日，網上挖出鄭爽多年前參加活動時，上台前一秒忽然決定穿熊本熊的玩偶裝上台，只露出一個臉蛋，讓眾人都傻眼，脫序舉止引來網友狂猜：「我在另一個個群看到爆料了，她吸毒把自己吸吐了，衣服髒了不得不臨時找了熊本熊」。鄭爽前經紀人張寒青昨則隔空回應：「她確實不完美，但合作期間連煙都不抽的女孩，X個屁D（吸個屁毒）。口下積德吧。」並曬出鄭爽私下工作搭車睡著的照片，網友回：「這個時候能為她說話真的太謝謝了」、「萬萬沒想到你會替她闢謠，謝謝」。

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(中時新聞網)