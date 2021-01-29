台中五寶爸去年為籌措女兒醫藥費，上網便宜賣推車引發熱議，沒想到昨（28日）又被爆年僅7個月大的小兒子因為洗澡時疏忽，導致全身近30%皮膚燒燙傷送醫，醫院也通報重大兒虐評估，對此網紅陳沂怒斥：「這種就該褫奪親權吧」。
五寶爸昨（28日）傳出年紀最小、年僅7個月大的兒子，因為洗澡不慎導致全身近30%燒燙傷，包括肚子、大腿兩側及左手臂等處都受傷，送醫治療後住進加護病房觀察中，院方收治後通報重大兒虐評估，目前社會局已介入了解狀況，對此陳沂表示五寶爸又鬧出洗澡燙傷小孩事件，直言此行徑應該可以褫奪親權，接著表示自己努力賺錢，繳的稅卻被迫養窮人跟他們不負責任生出來的小孩，無疑在懲罰努力賺錢的人，接著怒嗆：「窮人又廢不就該通通抓起來勞改嗎」。
對此網友紛紛留言：「可以先強迫結紮嗎？這種人不配養孩子，孩子都生幾個了，不會先試水溫洗澡，有夠扯」、「不負責任生五個……然後利用國家社會救濟他」、「這樣家庭養大的孩子實在也是社會隱憂」、「捐錢想救的是五寶小孩，不是留爛攤子當爸的」。
之前五寶爸得到新工作後，僅工作5天就聲稱日兼2份差，導致每天僅能睡3小時，由於過於疲累便提出離職，對此陳沂痛批「做愛就不累」，更不諱言5寶爸就是「裝弱勢者」的縮影，並不值得同情。
(中時新聞網)
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