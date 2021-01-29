台中五寶爸去年為籌措女兒醫藥費，上網便宜賣推車引發熱議，沒想到昨（28日）又被爆年僅7個月大的小兒子因為洗澡時疏忽，導致全身近30%皮膚燒燙傷送醫，醫院也通報重大兒虐評估，對此網紅陳沂怒斥：「這種就該褫奪親權吧」。

五寶爸昨（28日）傳出年紀最小、年僅7個月大的兒子，因為洗澡不慎導致全身近30%燒燙傷，包括肚子、大腿兩側及左手臂等處都受傷，送醫治療後住進加護病房觀察中，院方收治後通報重大兒虐評估，目前社會局已介入了解狀況，對此陳沂表示五寶爸又鬧出洗澡燙傷小孩事件，直言此行徑應該可以褫奪親權，接著表示自己努力賺錢，繳的稅卻被迫養窮人跟他們不負責任生出來的小孩，無疑在懲罰努力賺錢的人，接著怒嗆：「窮人又廢不就該通通抓起來勞改嗎」。

五寶爸今天又鬧出洗澡燙傷小孩事件，全身30%燙傷🔥 這種就該褫奪親權吧？ 你們有想過我們努力賺錢卻被迫繳稅養這種窮人跟他們不負責任生出來的小孩，合理嗎？ 根本在懲罰我們努力賺錢的人！ 窮人又廢不就該通通抓起來勞改嗎？ 由陳沂發佈於 2021年1月28日 星期四

對此網友紛紛留言：「可以先強迫結紮嗎？這種人不配養孩子，孩子都生幾個了，不會先試水溫洗澡，有夠扯」、「不負責任生五個……然後利用國家社會救濟他」、「這樣家庭養大的孩子實在也是社會隱憂」、「捐錢想救的是五寶小孩，不是留爛攤子當爸的」。

之前五寶爸得到新工作後，僅工作5天就聲稱日兼2份差，導致每天僅能睡3小時，由於過於疲累便提出離職，對此陳沂痛批「做愛就不累」，更不諱言5寶爸就是「裝弱勢者」的縮影，並不值得同情。

(中時新聞網)