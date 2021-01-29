由美國最大網路論壇Reddit股板WallStreetBets所發動的散戶對抗做空機構，軋空GameStop、AMC等個股行動，已成全美最熱話題之一，連NBA達拉斯獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)都忍不住插嘴，他稱11歲獨子也是散戶大軍成員，也購入AMC、黑莓(BlackBerry)等股票，但還沒賺到錢，他自己則非常喜歡鄉民們的行動。

庫班除獨行俠外，還經營娛樂公司、電視、科技業、家用設備，也進行投資，據估計身家超過40億美元。他表示：「我得說我非常、非常喜歡WallStreetBets正在發生的事。這麼多年來，高頻或機構交易者一直領先散戶交易者，但資訊的速度和密度，還有更多的交易管道，已經讓小人物們也能搶占先機。」

他認為交易機制應該對機構、散戶都公平，機構可以收割散戶，反過來當然也可以，也以自己經驗評論這次GameStop之亂。庫班說：「也有些散戶會在這次賠錢，但市場一直以來都是這麼運作。低流通股或被大量做空的股票成為目標，不會是第一次，也不會是最後一次。很多基金多年來瞄準這些股票，賺很多錢，我不認為現在散戶大軍做的有什麼不同，只是推動熱潮的不是往常大家預期的那些機構投資者，這就是我喜歡的原因。」

庫班是NBA有名大砲，經常因為評論被聯盟罰款。近年NBA流行輪休制來調節球員體力，常發生客場比賽讓球星坐壁上觀、或是無緣季後賽後完全不派球星上場現象，但只有庫班曾於2018年公開表示獨行俠就是應該要讓明星球員休息，因此被重罰60萬美元。他還曾在電玩慈善賽爆粗口，得知要被罰1.5萬美元並轉捐慈善組織反霸凌基金會後，他直接加碼再罵一句，共捐3萬美元，讓觀眾喝采。

(中時新聞網)