卸任後返回佛羅里達州居所的前總統川普，自離開白宮後就鮮少對外發表聲明。據美國有線電視新聞網報導，正當外界關注川普下一步動態之際，川普28日在佛州的海湖莊園內與美眾議院少數黨領袖、共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）商議明年期中選舉時，如何讓共和黨取回眾議院多數地位，顯現即使在煽動國會動亂後，川普在共和黨內地位仍不可小覷。

Former President Trump and House Minority Leader Kevin McCarthy met at Trump's Mar-a-Lago estate in Palm Beach, Florida, where the two discussed GOP strategy for winning the House majority in next year's mid-terms, according to a readout of the meeting https://t.co/bB0sRJZL4e — CNN (@CNN) January 28, 2021

川普28日在佛州的海湖莊園內與美眾議院少數黨領袖、共和黨眾議員麥卡錫商議明年期中選舉時，如何讓共和黨取回眾議院多數地位。

報導指出，川普的政治行動委員會「挽救美國」聲明指出，川普與麥卡錫兩人熱烈地討論了許多議題，其中一項為如何在2022年取回眾議院多數黨地位，「總統的人氣從來沒有像現在如此強大，他的背書可能比任何時期的任何一位還要更有力」。

報導稱，正當共和黨因川普煽動川粉闖國會而讓自家陷入一片混亂後，麥卡錫的來訪格外引起外界關注；川普也正因「煽動叛亂」而遭眾議院提出彈劾，下個月即將面臨參議院審理，但已有5名共和黨參議員表態可能會投下支持彈劾的一票，雖然距離讓彈劾案通過所需17位共和黨人倒戈仍有一段距離，但現今共和黨恐已陷入分裂，特別還是在民主黨在參眾兩院都拿下多數黨地位。

川普的政治行動委員會證實兩人見面，麥卡錫隨後也證實確有此事，表示「關於2022年期中大選，前總統川普承諾幫助共和黨在眾議院及參議院內的候選人競選。

麥卡錫表示，身為一名共和黨人，我們會聆聽美國同胞們的心聲並解決我們國家所面臨的挑戰；相反的，站在對立面的民主黨只會推出一連串議程來分化我們，像是彈劾早已成為一般公民的川普、摧毀藍領工人的飯碗，為了我們國家，激進的民主黨議程必須停止」。

報導指出，麥卡錫特別赴佛州拜訪川普，實際上受到許多黨內聲音反彈與施壓，並呼籲共和黨必須與川普保持距離，甚至有人警告，這只會讓他看起來更軟弱，也有人認為麥卡錫「爬著回去找川普」只會讓許多贊助者主動與他保持距離。不過麥卡錫本人仍著眼如何讓共和黨在眾議院內勝選，並讓他自己獲得眾議院議長的地位。

(中時新聞網)