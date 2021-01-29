40歲天后蔡依林（Jolin）28日在IG曬了一張新照，以性感的側身展現S曲線，寫下「snake allure蛇我其誰」，這一PO文讓網友全歪樓，只聚焦在挖洞美尻直盯著看「那個露洞的部分...也太辣」！

蔡依林（Jolin）一出場總是造成話題，40歲的她自我管控佳，有著童顏及姣好身材，讓各大品牌爭相邀請代言，蔡依林28日在社群曬出一張穿著義大利精品VERSACE蟒蛇紋貼身裙裝，手持寶格麗紅石榴石色小羊皮肩背包，手腕上戴寶格利SERPENTI系列腕錶，並寫下「snake allure蛇我其誰」，這一美照完全展蔡依林天后霸氣一面，但粉絲卻聚焦在VERSACE禮服美尻挖洞部份，留言「媽媽要講幾次衣服破洞要記得補呀」、「我眼睛不知道要放哪裡」、「眼睛移不開」、「因為妳是美杜莎女士」、「太性感了」。

而韓國小野馬泫雅及時尚名媛孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）也曬出一樣包款，泫雅穿上白色平口中空衣搭配寶格麗（BVLGARI）小羊皮肩背包，廖思惟（Trinity）則是無袖背心配牛仔熱褲手持同樣包款，展現青春氣息；三人雖是撞包但天后蔡依林搭配的氣場最強大。

天后蔡依林（Jolin）多變的造型一向能引起話題，從較近期拍甜秘密MV懷孕，到日前在社群曬出穿瑜伽服美照，並以高難度站立式一字馬呈現，可以看出蔡依林持續超越自己，在自我要求下力求表現出最美的一面。

(中時新聞網)