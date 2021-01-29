空警-600預警機

在網上出現空警-600的照片後，解放軍消息人士透露，中方新型艦載預警機周三已完成最新測試。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，這位要求匿名的消息人士說，空警-600是周三清晨時，在西安進行了試飛，而這是它服役前的另一次例行測試。他並證實，網上流傳的照片的確是空警-600，而這款中方自製的第一款預警機已進入最後研發階段。

這些照片中顯示，空警-600上有特殊的雷達系統，並有4片垂直尾翼。就在中國官媒2018年證實，的確在研製預警機後，去年8月它進行了首飛。空警-600是航母艦載預警機，擁有龐大的「主動電子掃瞄陣列」（AESA）雷達，能夠偵測如美國F-22和F-35等隱形戰機。

詹氏防務（IHS Jane）戰機專家與亞太分析師格雷瓦特（Jon Grevatt）說，新型「主動電子掃瞄陣列」雷達能擴大空警-600偵測與追蹤目標的範圍。「它將賦予中國更強的狀況覺知力，」他說，「也更能了解，即將降臨的可能是甚麼威脅。」

空警-600預警機

此外，他強調，在設法監控南海或東海等廣大的區域時，這能力將大有好處。「它就好像航母的戰力倍增器，」格雷瓦特指出，「因為它不僅有能力利用戰機發動攻擊，還能更了解周遭的情勢。」

(中時新聞網)