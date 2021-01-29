年初的春節返台潮導致防疫旅館一度爆滿，新北市長侯友宜日前承諾新北市民一定有防疫旅館住，反被台北市長柯文哲酸「新北才1000多間房，他怎麼能保證？」；侯友宜今上午在新北市府防疫會議中強調，新北在最高峰期不但供給市民，還給3個離島和中央，平均每日保持90間以上的空房，有段落、有步驟地安排房間，1500間的量可以住到好幾千人，「可見管理是一門很重要的學問」。

新北市政府今上午召開防疫會議，觀旅局長張其強報告，中央「一人一戶」返台新措施21日上路，隨著過年回台民眾增加，新北市防疫旅館需求從原本每日僅30、40間，到高峰期幾乎暴增3倍達120間，直到27、28日需求才逐漸紓緩。

張其強指出，新北市透過每日的統計報表，充分掌握每家防疫旅館的每個房間使用情形，不管是入住、退房、還是已經預約，或是正在清潔中。在最高峰的期間，新北市仍每天保持90間以上的空房，提供任何緊急的需要，不僅支援金門，馬祖，澎湖3個外島共24位民眾需求，同時提供100間的防疫旅館支援中央調配，擴充超過200間的集中檢疫所，作為緊急調度的需求。

侯友宜表示，他曾承諾「一定滿足新北市民的需求，有能力還要支援離島」，當時外頭有質疑聲浪，有人質疑新北市防疫旅館只有100多間，怎麼可能做得到，但新北市秉持著說到做到的原則，透過觀旅局有段落、有步驟的做法，一房一房調配，每間房間都不浪費，1500間的房間可以住到好幾千個人，可見管理是很重要的一門學問。

(中時 )