台積電美國存託憑證（ADR）止跌反彈，漲幅3.36%，台積電(2330)昨日收盤守住600元關卡，收601元，今日跳空開漲18元至619元，隨後壓回到610元附近。

台積電美國存託憑證（ADR）收在125.83美元，漲4.09美元，漲幅3.36%，換算每股為新台幣715.27元。台積電周四收低在601元，為連續第五天下跌。外資連續7天賣超台積電，共計賣超15萬3414張，周四賣超張數1萬9595張。

周三美股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌3.88%，台積電周四股價同步走跌，早盤一度跌破600元關卡，最低598元，隨後跌幅收斂，回到600元之上，收盤601元，今日開高，站回月線之上，但尚未能站穩5日之短天期均線。

台積電上周四盤中股價創下679元天價，但隨著英特爾（Intel）委外代工政策不如預期，加上外資近期逢高調節，股價連續第五天下跌，未再創新高。今早開高後維持高檔震盪，有機會中止連續五天下跌的走勢。

台積電基本面仍佳，挾著製程技術持續領先優勢，包括蘋果（Apple）、超微（AMD）、輝達（NVIDIA）與聯發科(2454)等大廠積極下單，需求非常強勁。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

台積電將今年資本支出拉高到250億~280億美元，相較於2020年資本支出約172.4億美元，等於年增45%~62%，再創新高。

(時報資訊)