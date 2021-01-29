在全球正值努力抗疫期間，日本12月工業生產持續下滑，加上失業率也不見改善，這也讓市場擔心景氣復甦引擎已熄火。

除了工業生產放緩，失業率差外，日本大部分主要城市也正實施緊急狀態。種種經濟利空罩頂，也難怪外界會認為，這個全球第三大經濟體將現二度經濟衰退。

根據最新經季節性因素調整後的日本上月失業率，跟2020年11月一樣還是維持在2.9%不見好轉，至於2020年每位求職者平均可申請工作數目，也只有1.18個，較2019年減少0.42個，創下自1975年以來也就是45年最低紀錄。

29日日本公布最新經濟數字，由於一般機械與汽車生產量減少，即使無機和有機化學製造表現搶眼，但12月工業生產還是減少1.6％。況且，所減少幅度高於2020年11月的0.5％，與市場普遍預估差不多。

經濟調研單位凱投巨集觀(Capital Economics)認為，日本12月工業生產續跌，表示2021年產業前景將提前跛腳。但日本經濟產業省（METI）調查，元月份產量將反彈8.9％，2月份應該才會下降0.3％，故根據這份官方數據，顯示疲弱狀況並不會一直這樣下去。

同時，日本政府也對自己工業生產評估保持不變，並樂觀認為產量正在提升中。分析師指出，實際上而言，由於全球需求疲弱，汽車產量回溫已結束，已反應在2020年11月走軟的工業生產數據上。

(時報資訊)