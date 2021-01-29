中國人民銀行28日表示，在利率市場化程度明顯提高的背景下，放開信用卡透支利率上下限的時機已經成熟。放開透支利率上下限管理，有利於鼓勵信用卡市場公平有序競爭，推動銀行改進服務水平，促進信用卡業務持續健康發展。

路透報導，人行並表示，放開透支利率上下限管理，有利於鼓勵銀行根據客戶類型及信用狀況等因素，針對性地開發設計信用卡產品，制定差異化的透支利率。

人行表示，2019年8月以來，人行深入推進貸款市場報價利率（LPR）改革，貸款利率實現兩軌合一軌，市場化程度明顯提高，放開信用卡透支利率上下限的時機已經成熟。

人行並稱，信用卡產業發展初期，為形成標準化、規範化信用卡產品和服務，人行統一規定信用卡透支利率為日利率萬分之五。隨著利率市場化改革逐步推進，2016年人行對信用卡透支利率實行上下限管理，上限為日利率萬分之五，下限為日利率萬分之五的0.7倍。

路透稍早分析文章認為，監管規則的巨大變化，正在鼓舞中國的銀行業者準備從螞蟻集團等金融科技公司手中奪回此前失去的消費者貸款業務。新規則將使銀行更具競爭力，同時為其在線競爭對手創造更多障礙。

武漢科技大學金融證券研究所所長董登新表示，近年來，大陸信用卡市場進一步發展，發卡量持續增加，越來越多人開始在日常消費中使用信用卡。此次取消信用卡透支利率區間限制，在監管方向上符合預期，屬於利率市場化改革的必要步驟，也是普惠金融發展的必然結果。

(工商 )