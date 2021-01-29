隔晚美股道指反彈三百點，港股三日累跌1,608點穿20日線，29日早盤漲近1％。

恒指高開275點或0.96％，報28,826點，之後曾升421點高見28,972點，二萬九關前有阻力，最新升約350點。

國企指數升147點報11,482點。科指高開170點或1.8％報9,543點，最新升3％報9,657點。

個股表現方面，騰訊甫開升5.3％報717港元。美團升5.1％報373.6港元。比亞迪升逾4％。小米升3.4％。藥明生物升5.1％。

(工商 )