A股經歷28日大跌後，29日開盤走升。

上證指數開盤報3,521點，漲16點或0.47％。9:55報3,512點，升7點或0.22％。

深成指開市報15,039點，升126點或0.85％；現報14,989點，升76點或0.51％。

滬深300指數開市報5,413點，升36點或0.68％；創業板指數開市報3,201點，升39點或1.26％。

各類股普遍走強，有色金屬股升逾1％；化工、水泥、房地產、金融、鋼鐵、石油、電力、煤炭股走穩。

(工商 )