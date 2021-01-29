A股高開 創業板升逾1％ 10:422021/01/29 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股經歷28日大跌後，29日開盤走升。 上證指數開盤報3,521點，漲16點或0.47％。9:55報3,512點，升7點或0.22％。 深成指開市報15,039點，升126點或0.85％；現報14,989點，升76點或0.51％。 滬深300指數開市報5,413點，升36點或0.68％；創業板指數開市報3,201點，升39點或1.26％。 各類股普遍走強，有色金屬股升逾1％；化工、水泥、房地產、金融、鋼鐵、石油、電力、煤炭股走穩。 2021亞股氣勢盛 漲幅冠全球 美掛牌ADR強漲3.3％ 台積電早盤跳高逾2％ (工商 ) #開市 #A股 #升逾 #高開 #創業板 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技股當紅 陸股ETF淨值創高 04:102021/01/29 投資理財 恒指開盤大漲400點 科指勁彈3％ 10:322021/01/29 財經 《商情》公債殖利率升 拖累紐約期金走低 10:002021/01/29 財經 《盤中解析》台積衝高回落 台股變臉翻黑 10:512021/01/29 財經 資金狂潮延燒 陸股金牛年狂奔 04:102021/01/29 產業特刊 台積電股價彈升18元 帶動台股大漲逾180點 09:352021/01/29 財經 2020金融業 海賺逾6,700億 04:102021/01/29 金融．稅務 外資大賣半導體 台股險守15,400點 04:102021/01/29 財經要聞 美股大漲回神 台積電強彈2％ 台股早盤漲160點 09:112021/01/29 財經 天睿祥美股 首日暴漲五倍 04:102021/01/29 全球財經 《金融》壽險業去年淨匯損雖創高 避險操作見成效 08:012021/01/29 財經 財經熱門新聞 「台積電強大讓美國不安」 日媒：美推動半導體分工自食惡果 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 妖股GameStop暴跌原因曝光 驚動白宮後參院也要調查 - 財經 央行利率政策 反轉時刻近了 - 財經要聞 - 工商時報 遭老美斷供4個月後 華為手機真實慘況曝 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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