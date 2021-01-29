人民幣中間價漲上調136點 報6.4709 10:422021/01/29 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數窄幅波動，人民幣中間價29日報6.4709，漲136點。人民幣在岸、離岸價早盤走貶，其中在岸貶逾百點。 28日中間價報6.4845，在岸人民幣收報6.4495。 在岸人民幣29日開盤走貶，9：50分報6.4621，貶126點，貶幅0.1954％。離岸人民幣報6.4748，貶39點，貶幅0.0603％。 財報亮眼 美股反彈收紅 道瓊大漲300點 鄉林大陸兩案 總銷上看220億 (工商 ) #人民幣中間價 #在岸 #走貶 #在岸人民幣 #貶幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科、亞德客財報優 外資狂升目標價 04:102021/01/29 證券．權證 科技股當紅 陸股ETF淨值創高 04:102021/01/29 投資理財 中職新球不一樣 不印會長名 04:102021/01/29 運動天地 房價飆漲 美去年12月新屋銷售遜於預期 08:372021/01/29 財經 操盤心法－疫情衝擊再襲，15,320點斷多空 04:102021/01/29 證券．權證 台灣看到沒？ 大陸多省下調核酸檢測費 四川貴州降至每次80人民幣以下 09:362021/01/29 兩岸 蘋果代工廠 祭獎金留人過年 04:102021/01/29 全球財經 美掛牌ADR強漲3.3％ 台積電早盤跳高逾2％ 09:082021/01/29 財經 吳慷仁NG20次怕連累對手演員 04:102021/01/29 娛樂新聞 報價漲 面板雙虎吸睛 04:102021/01/29 證券．權證 新興市場股吸金 錢景仍佳 04:102021/01/29 投資理財 財經熱門新聞 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 財經 央行利率政策 反轉時刻近了 - 財經要聞 - 工商時報 大肥貓？華航等3家虧錢 董事酬勞竟拿逾百萬 - 財經 - 工商 被陸打得快斷氣 葡萄酒單月出口崩98％ 澳經濟增長不妙 - 財經 挺防疫人員 家樂福送每人720元購物金 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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