美元指數窄幅波動，人民幣中間價29日報6.4709，漲136點。人民幣在岸、離岸價早盤走貶，其中在岸貶逾百點。

28日中間價報6.4845，在岸人民幣收報6.4495。

在岸人民幣29日開盤走貶，9：50分報6.4621，貶126點，貶幅0.1954％。離岸人民幣報6.4748，貶39點，貶幅0.0603％。

財報亮眼 美股反彈收紅 道瓊大漲300點
鄉林大陸兩案 總銷上看220億

(工商 )

#人民幣中間價 #在岸 #走貶 #在岸人民幣 #貶幅