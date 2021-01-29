監察院今天公布最新財產申報，其中行政院正副院長蘇貞昌及沈榮津存款比起上期都有減少，蘇揆存款減少500多萬元，沈榮津的存款則減少700多萬元。

蘇揆在最新財產申報中，與妻子詹秀齡共申報5筆土地、1筆建物、1輛汽車(尚有近14萬元未繳清)，存款2630萬6118元。蘇揆另信託申報5筆土地、3筆建物。比起上次申報時，變動較大的是存款項目，上次申報時存款有3172萬4659元，等於少了500多萬元。

沈榮津與妻子沈陳明玉共同申報的財產，包括1筆土地2筆建物、1輛汽車，存款1097萬2391元，另有113萬5130元的有價證券；沈榮津夫婦另信託申報11筆土地及26萬元的上市櫃股票。比起上次在經濟部長任內時的申報，同樣在存款部分變化較大，上次沈榮津夫婦共有存款1832萬5084元，等於存款減少700多萬元。

由於沈榮津夫婦上次申報的有價證券僅有6萬元，研判部分現金轉入股市，有價證券因此增為113萬多元，不過，這次信託申報的股票為26萬元，比起上次信託股票為143萬元，同樣也減少百萬元水準。

(中時 )