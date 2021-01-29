「韓粉」網路聲量高，民進黨網路社群中心主任范綱皓今受訪點出「韓粉」與民進黨支持者網路強大的原因是，「韓粉是『內聚』，我們是『外擴』。」

民進黨網路社群中心主任范綱皓今接受電台主持人周玉蔻專訪，提到政黨網路社群經營時還提到，PTT現在輿論影響力已沒有以前那麼大。「年輕人都在IG比較多，我認為它是下一個有影響力的，要搶攻年輕人選票的政治人物都不能忽略IG」。

對於常被說「養網軍」，他認為，看怎麼去定義網軍，網路上幫民進黨去分享東西，這是有的，但各政黨都有，但最後還是要回到網路上討論的事情。若沒有發生一些事情讓大家討論，不可能有人在幫忙分享。

他說，目前網路社群中心不包含他，下面有六人，是負責做圖卡，每天有很多網路攻防及政策宣導，現在最多是假訊息，他們要協助澄清。

被問到民進黨常在網路上帶風向、轉移風向？他說，其實蠻多都是義勇軍，風向是這樣，例如逆風，蔡總統是最常「逆風」的，如婚姻平權、年金改革，但不能說是帶風向，若沒有對理念、概念有所堅持，帶風向也沒用，對總統的堅持，他們工作就是幫總統跟更多人說明。後來婚姻平權救了民進黨，那是年輕人要的，所以要看堅持那個「逆風」價值到底有沒有用？

他指出，一些議題若不是真的覺得重要，怎麼可能只靠網路帶風向。要走的長久政治人物，要讓大家要看到它的價值。

他也說，他們看到有趣的東西也會給總統看，但總統不只靠他們，也會靠一些網紅。

被問到韓粉網軍也很強；他說，韓粉是內聚力很強，同溫層很多，民進黨也是同溫層很多，但他們是靠不同的合作，讓同溫層越來越大，「我們是外擴他們是內聚」。

對於政治人物網路社群經營，他說，柯文哲的IG就蠻高，有八十幾萬人，總統是快八十萬，但IG忠誠度比較低，柯文哲最高時有一百萬，後來流失，但柯還是目前政治人物最高的；下次總統大選IG會是很重要的。

對於網路義勇軍？；他說，網路義勇軍很難控制，每個人都很有個性，不一定挺你，「網路上好朋友，我承認有認識，他們發什麼會丟給我，我都是看看而已，網路上朋友好朋友不能說是網軍，幫柯文哲、馬英九也有幫他說話的」。

對於萊豬事件網路炒作，他說，民進黨支持者很清楚總統開放原因，國民黨覺得激烈是因為韓粉很開心，羅智強臉書就很多韓粉，所以狂打美豬議題，在國會丟內臟找到宣洩出口，就覺得這議題值得去做。

他強調，社群大眾還是要看正面的東西，因為決定走向是中間選民，網路上中間選民很多。

(中時 )