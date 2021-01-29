塑造澎湖旅遊意象的新地標、新亮點，提升澎湖縣西嶼鄉人文、地景、觀光等多樣貌面向。澎湖國家風景區管理處於小門遊憩區重新規劃設計裝修完成「小門地質探索館」29日盛大開幕。

交通部觀光局副局長林信任、澎湖縣旅遊處陳美齡處長、澎湖縣議會陳副議長雙全、澎湖縣議會李添進議員、澎湖縣議會陳慧玲議員、西嶼鄉鄉長許月里、西嶼鄉民代表會主席呂清陣等近百位各界貴賓與地方鄉親們共同參與揭幕，儀式簡單隆重，會後並邀請現場民眾參加館區導覽活動，共同見證小門嶼自然演化生命的精彩、人文的感動與藝術科技的魅力，以及土地重生的喜悅。

觀光局副局長林信任表示，昔稱漁翁島的西嶼鄉，素有「吼門之珠」雅稱，地質、地形、地貌豐富，北岸海蝕拱門鯨魚洞譽為澎湖活的地質教室。

澎管處於規劃完竣的「小門地質館」目前是遊客駐足休息、地質探究、人文尋訪、環境教育及打卡拍照的熱門遊憩據點。

提升導覽硬體空間與觀光資訊，「小門地質探索館」升級2.0的重新整裝啟用，充實觀光旅遊價值，創造躍進式觀光想像，躍昇國際級亮點景區。

「小門地質探索館」由國際頗具名望藝術大師-葛萊美獎評審蕭青陽老師進行展示創意發想，以博物館新觀眾、新視野的概念及導向，兼具大眾化和教育、娛樂與啟發功能，並導入亮點式觀光資源。

設計方案以最吸睛的方式重現地球2億年侏羅紀動植物生態以及從海底到陸地的地質演進，整體場館規劃包括：服務區、玄武岩地景區、深海體驗區、恐龍蛋孵化區、360度環景投影區、古生物探險區、地質科學展示區與恐龍模型區等。

構想富有冒險感的玄武岩山洞、探索海底火山爆發熔岩特效、動植物化石於沉積岩中呈現，另伴隨生動擬真的動態恐龍模型，打造具探索、冒險，地質考古且可實際觸摸並身歷其境的空間感受。

揭幕儀式，澎管處長許宗民及蕭青陽親自引領現場所有的嘉賓入館參觀，透過精闢的解說與展館介紹，讓現場所有來賓感受不一樣的視覺體驗。

小門地質探索館即日起試營運至4月15日，為讓遊客有更舒適參觀品質，將進行人流管制，一天14梯次，每梯次開放50位民眾進場，自上午08：30至12：00及下午13：00至16：30，每隔半小時供開放參觀，共14梯次，民眾可提前致電向小門地質探索館預約。

(中時 )