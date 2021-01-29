涉及扁案的前新光醫院副院長黃芳彥在美身亡，高雄巿議員陳致中29日自PO影片回應，即使過了一夜，還是感到震憾、震驚，而且心中非常的難過、不敢相信，昨天傍晚的時候，他也是從媒體朋友的口中得知這項消息。

過了這麼多年，相隔大洋，沒辦法見到面，在他的阿嬤不幸離開之後，黃還有打電話給他的父親哀悼、慰問，心中真的感到非常溫暖、溫馨。

陳致中說，對於他來講，黃是他家中的長輩，是個幽默、風趣、很會講故事、而且堅強的人，所以得知這個噩耗，覺得震驚、難過。

他的碩士畢業典禮在美國，黃還有特別來參加，給他鼓勵，所以他的心中非常感激、感念，在當年母親因為車禍受傷，到台大醫院開刀，而且情況危急來救治的時候，黃是當時開刀的麻醉科醫師，所以身為人子，黃對他的母親是有救命之恩，心中永遠的感謝他，後來受傷之後的復建，黃醫師的太太是台大的物理治療師，所以在母親復建過程中，給予很大的協助跟支持，這份恩情，他與全家，永銘在心。

他說，這個消息即使過了一個晚上，還是覺得不是真的，希望黃的靈魂在天上，在天之靈可以安息，有時候上一輩的事情，做為晚輩也不知道要怎麼講、也不知道要怎麼來形容，希望黃的靈魂在天安息，很多的風風雨雨隨著他的肉體歸於塵土，得到最後的平靜與寧靜。

(中時 )