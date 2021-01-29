蘋果（Apple）一如先前預告，在今（29）日公開了新年賀歲短片《阿年》完整版，片長11:49。與前三年新年賀歲短片不同的是，《阿年》的故事不走溫馨催淚路線，而是用略為顛覆的角度講述了有一點奇幻的年獸故事。整部影片是使用iPhone 12 Pro Max拍攝而成。蘋果如同過往慣例也公布了幕後製作影片的花絮，對外揭曉到底製作團隊的拍攝手法，能讓許多喜愛利用iPhone攝影的使用者，學到頂尖拍攝團隊的獨家祕技！

華人傳說中，會吃人的年獸會在年終攻擊人們，形塑了略為駭人的形象。不過在蘋果新年賀歲短片《阿年》中，年獸變成了外表粗獷內心卻憨厚的「阿年」。片中飾演主角的小女孩啊婷，對於父母的說法也不是照單全收，經常詢問為什麼。似乎默默暗示了蘋果文化中經常傳遞的Think Diffenert的理念。透過《阿年》，導演王子逸跟蘋果都嘗試要告訴你一個翻轉既有印象的新故事。

除了故事梗概與過往人們對於年獸的理解大有不同，蘋果今年也大方公開了利用iPhone 12 Pro Max拍攝影片的幕後花絮，片長共3:45。由於iPhone 12 Pro Max相機規格與性能上的提升，《阿年》的幕後拍攝花絮中，觀眾們看不到太過昂貴的額外器材，反倒看到更多拍攝團隊的巧思，如何運用創新手法，將體積小巧的iPhone 12 Pro Max置放在特殊位置，例如輪椅、用支架綁在腰上、綁在手腕上等方式，拍攝出獨特的視角的影片。

蘋果賀歲短片《阿年》幕後拍攝花絮公布的部分拍攝技巧。（摘自蘋果官方微信）

看完了《阿年》正片與幕後製作花絮，可以看見蘋果盡力在傳達你也能用手機輕鬆拍電影的概念，與iPhone 12 Pro官方介紹影片「Make movies like the movies」傳遞的理念不謀而合。《阿年》攝影師指出，iPhone 12 Pro Max體積小巧，適合架設在以往傳統攝影機難以取景的位置（例如可以直接放在「阿年」嘴巴裡拍攝他張開血盆大口的畫面），也因為穩定性提升，能夠拍出更好的手持影片。再加上支援杜比視界，已經是電影工業的標準，可以7億色彩，對於環景亮度的容忍度也更高。由於廣角鏡頭的感光元件面積大了47%，在低光環境下拍攝效果提升87%，各方面的升級都讓iPhone 12 Pro Max更足以擔任你手中的強大攝影機。如果你心中也有想要訴說的故事，不需要尋求太過高貴的攝影機，巧妙運用iPhone 12 Pro Max你也有機會拍出動人短片！

蘋果今年並未將《阿年》與幕後影片公開在YouTube平台上，僅在官方微信上公開，很明顯是針對華人市場所推出的專屬新年企劃。對於《阿年》有興趣的朋友，可以前往蘋果官方微信收看完整影片以及幕後影片！

(科技)