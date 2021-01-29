持續的新冠封鎖措施，減弱了歐元區一月經濟信心，特別在服務業、零售和消費者，工業信心則看見改善。

歐盟執委會周四公布的月度數據顯示，該19個國家1月經濟信心惡化到91.5點，劣於12月的92.4；該指數以100為榮枯線。路透調查經濟學家的預測為89.5，並預期服務業惡化，工業則持平。

事實上，工業信心從12月的-6.8改善到-5.9；占歐元區經濟三分之二的服務業則從-17.1下滑到-17.8。

消費者信心則從12月的-13.8跌到-15.5。零售信心則從-12.9跌到-18.9。

製造業的銷售價格預期從4.1上升到4.9；消費者價格預期則維持幾乎不變的15.4。

德國聯邦統計局周四指出，一月消費者物價轉正，為+1.6%，上升幅度超過預期；統計局表示，銷售稅和最低工資的上升，推升了該指數。

消費者物價指數，經調整為與歐盟資料相一致的數據，一月年增1.6%，優於12月的年減0.7%；按月則增加1.4%。

一月的讀數為自去年二月以來最佳表現，而路透的預測僅為年增0.5%。

統計局表示，除了附加價值稅(VAT)的增加，該指數也受到例如二氧化碳價格和今年一月起調高基本工資的影響。

然而歐洲央行的整個歐元區通膨目標為低於但接近2%；上個月公布的年度通膨率為-0.3%。

(時報資訊)