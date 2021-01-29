新冠肺炎疫情帶動消費者行為轉移至網路，隨著更多消費者使用手機應用程式及網上平台處理日常事務，網路投保也成為購買保險的新趨勢。根據GlobalWebIndex的調查結果顯示，網投族群的主動性高，家庭收入和教育程度也都偏高，年輕網投族群更格外注重「流程體驗」。專家建議網投族檢視保單把握3重點。

長期致力於提供國人可負擔、易掌握、更簡單保險服務的康健人壽宣佈與保險科技公司OneDegree Global攜手合作，應用其創新的保險核心科技。康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽首度與保險科技業者合作，攜手OneDegree Global保險科技公司深入探索年輕族群的需求，透過OneDegree Global的核心科技技術，打造符合網路投保族和年輕世代喜好的數位保險平台。康健人壽擁有在地保險商品設計經驗的優勢，熟悉台灣消費者對於保障的需求，而OneDegree Global具國際經驗，並帶來新穎的技術，為網投族打造更流暢的網路投保介面。

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，面對市場波動，投資型保險可同時滿足保戶投資與保險的需求，定期進行保單的健檢可以視為風險與財務規劃的健康檢查；保戶應該隨著自身年齡、婚姻、家庭、工作等各個不同的人生階段，適度調整自己投資型保單中的投資組合才能夠穩定地累積資產。各年齡族群應了解各類商品之優缺點，在挑選投資型保險商品時，也應留意以下重點 :

一、壽險是否隨著年齡調整：危險保費隨著年齡增長而隨之增加，保戶可視個人及家庭保障需求，適時調整壽險保額。

二、連結投資標的的投資型保險應留意帳戶價值變化：保戶應適時檢視手上既有之投資型保單投資組合，並確認是否符合當時的人生階段、環境背景。

三、慎選保險公司及資產管理公司：專業的團隊牽動績效發展，選擇具備經驗、專業、服務佳的團隊，才能夠有效透過投資型保險享有高品質的保障。

(時報資訊)