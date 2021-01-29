【黃芳彥身亡】蔡正元：陳水扁和吳淑珍對不起他 10:452021/01/29 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前國民黨立委蔡正元。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉及扁案的前新光醫院副院長黃芳彥在美國舉槍自盡，前國民黨立委蔡正元今天受訪表示，陳水扁和吳淑珍對不起黃芳彥，客死異鄉的下場很可惜、很遺憾。 蔡正元指出，黃芳彥幫陳水扁和吳淑珍處理不當財務，不只國務機要費案，還幫忙處理了一批珠寶，後來透過仁愛路一名珠寶大戶低價流落到台北一些名媛手中。「他是很有義氣的醫生，但是幫阿扁做事很不小心。」 蔡正元說，人死為大，黃芳彥客死異鄉的下場很可惜、很遺憾，陳水扁和吳淑珍對不起他。 黃芳彥在美身亡 蘇貞昌：震驚 黃芳彥 最不可能背叛扁家的人 (中時 ) #黃芳彥 #蔡正元 #貪汙 #陳水扁 #吳淑珍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 房東壓力大 罷捷撤布條嗆鴨霸政府 04:102021/01/29 政治要聞 自家農地倒垃圾獲不起訴 里民怒 04:102021/01/29 地方新聞 收建商343萬 基市雇員判7年6月 04:102021/01/29 地方新聞 司法醜聞案 僅6前法官移送監院 04:102021/01/29 社會新聞 【黃芳彥身亡】名列頭號通緝犯 黃芳彥仍有13年通緝時效 10:002021/01/29 社會 蔡正元諷台美太陽花下場：說兩者民主價值相同者 肯定是大騙子 09:072021/01/29 政治 扁感念黃 功成不居的無名英雄 04:102021/01/29 焦點要聞 【黃芳彥身亡】沈富雄曾嘆：為扁家流落他鄉不值得 08:262021/01/29 政治 親子入住積木免費搬回家 晶華寒假「玩」很大 09:302021/01/29 生活 藍體恤辛勞 阿中特別費不刪了 04:102021/01/29 政治要聞 【黃芳彥身亡】涉扁案醫師黃芳彥在美身亡 柯文哲：事情還是要結案 10:582021/01/29 政治 政治熱門新聞 民進黨力挺黃捷影響甚大 黃暐瀚4個字預測罷免案結果 - 政治 部桃疫情後 陳時中、楊志良最新輿情民調曝光 - 政治 【黃芳彥身亡】曾陪他吃「告別宴」 媒體人嘆：此刻最想了解吳淑珍的心情 - 政治 罷免黃捷、陳柏惟及吳思瑤 沈富雄：此人最危險 - 政治 【風向變了】拜登不是川普 5大訊息示警蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。