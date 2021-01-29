涉及扁案的前新光醫院副院長黃芳彥在美國舉槍自盡，前國民黨立委蔡正元今天受訪表示，陳水扁和吳淑珍對不起黃芳彥，客死異鄉的下場很可惜、很遺憾。

蔡正元指出，黃芳彥幫陳水扁和吳淑珍處理不當財務，不只國務機要費案，還幫忙處理了一批珠寶，後來透過仁愛路一名珠寶大戶低價流落到台北一些名媛手中。「他是很有義氣的醫生，但是幫阿扁做事很不小心。」

蔡正元說，人死為大，黃芳彥客死異鄉的下場很可惜、很遺憾，陳水扁和吳淑珍對不起他。

(中時 )