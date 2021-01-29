吉利母公司浙江吉利表示，與電動車公司法拉第未來（Faraday Future, FF）簽署框架合作協定，雙方計畫在技術支援和工程服務領域展開合作，並探討由吉利與富士康的合資公司提供代工服務的可能性。同時作為財務投資者，吉利控股集團還參與了法拉第未來上市的少量投資。

由樂視創辦人賈躍亭創辦的電動車公司法拉第未來早前公布，通過與一家特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition（PSAC）合併的計畫，合併公司估值為34億美元，將於美國那斯達克上市，股份代號為「FFIE」，完成後將為公司籌得10億美元。

法拉第未來指出，交易包括PSAC以信託形式持有的2.3億美元，以及發行普通股籌集約7.75億美元，普通股投資者包括在美國、歐洲及大陸合共逾30家長線機構投資者，以及大陸排名前三的車廠和長倉基金。集資所得將用作支持旗下首款旗艦車型FF 91的量產和交付，而普通股投資者將協助FF 91的生產，以及未來車型的開發及交付。

(工商 )