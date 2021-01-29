CBRE世邦魏理仕今（29）日公布「2020 年第四季台北辦公室市場報告」指出，近年Ａ級辦公大樓市場面臨嚴重缺貨狀態，今年即將完工落成的新大樓，就被預租五成以上；市場預期，今年Ａ級辦公大樓依然嚴重缺貨，今年「房東方市場」確立，租金有小幅攀升的空間。

世邦魏理仕指出，疫情爆發以來令許多產業營運受創，意外變常態下也觸發企業採取靈活的租賃及辦公室策略。

根據CBRE世邦魏理仕最新發佈「2020年第四季台北辦公室市場報告」顯示，去年第四季台北Ａ級商辦淨去化量降至負值，平均Ａ辦空置率較前季微幅增加近0.3個百分點。

由於目前空置率仍處於相對低點，僅3.88％，加上今年度釋出的商辦有五成以上空間，都已被企業搶先預訂，預料今年仍將是「房東市場」。

不過，台北市中心的A級、B級商辦平均租金走升力道將減緩。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，去年以來台北商辦市場租售表現俱佳，因此觀察到，陸續有幾間大型企業如建商及金控公司有效利用旗下資源，進行搬遷、整合辦公地點，甚或出售資產再回租，以創造集團最大綜效、提升營運績效，同時還能為員工打造健康、舒適的工作環境。

(工商 )