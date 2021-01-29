宅經濟發酵，軸承大廠瑞穎也因打入美國電商龍頭及快遞業自動化倉儲的物流供應鏈體系而受益，去年營收及獲利雙雙創歷史新高，去年EPS達11.10元，28日董事會決議每股配現金股利10.0元。今年持續開發新市場及新客戶，追求營收及獲利均優於去年，續創史上新高。

瑞穎29日股價大漲6.5元而以188.5元開出，目前呈上漲走勢。

瑞穎28日董事會承認去年財報，2020年第四季合併營收5.89億元，年增幅達71.62％；營業利益1.62億元、本期淨利1.18億元、EPS達3.36元，全面締造單季新高。2020年合併營收18.8億元，創史上新高，年成長27.93％，營業利益近5.16億元、認列匯損2千多萬元，本期淨利達3.89億元，EPS從2019年至9.0元攀升至11.1元，創史上新高。

瑞穎28日董事會決議，每股配發盈餘現金股利9.8元、法定盈餘公積發放現金股利0.2元，合計每股發放現金股利10.0元，以28日收盤價182.0元計算，現金配息率為90.09％，現金殖利率為5.49％。

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