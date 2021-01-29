全球技術市場分析與市場諮詢機構Canalys 29日發布2020年第四季全球智慧手機市場研究報告顯示，2020年第四季，大陸智慧手機出貨量8,400萬部，年減4％，全年出貨3.3億台，年減11％。

報告提到，由於美國制裁導致華為業績迅速惡化，整體市場復甦步伐遇阻，2020年第四季，華為（包括榮耀）市占率從2020年第三季的41％下降至22％。

2020年，華為（包括榮耀）繼續保持領先地位，Oppo排名第二，vivo位居第三。

Oppo迅速上升至第二位，出貨1,720萬部智慧手機，年增長23％。Vivo同時取得不錯的20％年增長，以1,570萬台排在第三位。

蘋果也取得近年來在中國的最佳出貨表現，第四季出貨量超過1,530萬台，市占率為18％，高於2019年第四季的15％。小米排名第五名，發貨量1,220萬台，年增長52％，全年發貨量恢復2018年水準。

Canalys研究分析師Amber Liu表示，蘋果在中國推出iPhone 12新機的時機恰逢華為斷供的時間點。華為是蘋果在高端領域唯一的強勁競爭對手，其旗艦Mate系列卻在第四季出貨不到400萬台。

但蘋果並沒有放鬆對iPhone 12的市場推廣，包括在全國各大電商平台開展在線促銷活動，推出更多以舊換新的換機方案，以及與各大銀行合作的市面上最廣泛的免息分期付款，這些均有利於推高蘋果新機的出貨表現。

另一方面，Canalys移動業務副總裁Nicole Peng評論，這可能是華為最艱難的時期，在禁令下它甚至無法服務於大陸國內市場。

Oppo、Vivo和小米競相爭奪華為遍布全國的線下管道資源，其中不乏包括鄉鎮的管道夥伴，並在門市擴張和營銷支持方面投入巨額資金。這些舉措帶來了立竿見影的效果，市占率在短短幾個月內迅速上升。積極擴張是Oppo、Vivo和小米在2021年管道建設的關鍵詞。

(工商 )