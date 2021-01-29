繼高端疫苗步入臨床第2期之後，國產疫苗又傳新進度，由聯亞生技開發的新冠疫苗，27日經食藥署專家會議小組的討論，今正式取得有條件核准進入第2期臨床試驗，聯亞生技昨也於中國醫藥大學附設醫院召開2期臨床起始會議，討論臨床收案細節，幾乎確定可取得疾管署最高2.4億元的研發補助，業者也預計於2月7日召開記者會對外宣布這項好消息。

衛福部長陳時中27日曾在指揮中心記者會透露，本月底將有另一家廠商通過2期臨床試驗核准，由於國光疫苗的第2期臨床申請未過，高端則早在19日取得核准開始收案，因此陳時中口中的另一家廠商幾乎可推測為聯亞生技。

27日晚間，財團法人醫藥品查驗中心（CDE）召開專家會議審查聯亞疫苗的第1期臨床結果，會中專家對疫苗的有效性、中和抗體反應、副作用等提出討論，並要求業者進行報告，認定該疫苗在中、高劑量的抗體表現滿足CDE要求，因此傾向給予核准，食藥署則預計於近日上網公告。

根據疾管署去年所提出的新冠疫苗研發補助計畫，申請者於今年1月31日前完成收納第2期臨床試驗之第1位受試者，只要達成各試驗進度補助條件，可拿到最高新台幣2.4億元的補助，28日聯亞疫苗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬則將召開起始會議，除討論受試者收案人數外，也將一併整理收納流程、收案標準以及排除條款。

至於另一家國產疫苗高端公司則表示，目前全台11間醫學中心除1、2間還在等待人體試驗審查委員會（IRB）審查通過，其餘均已展開收案，至於詳細收案人數目前不便對外透露。

(中時 )