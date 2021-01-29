新竹男子籍斯瀚因案遭通緝，去年12月8日由警察逮捕，未料9日下午即夥同4名友人落跑，當時負責戒護籍斯瀚的劉姓、黎姓員警也因有疏失遭檢方調查，劉姓員警獲緩起訴1年處分，黎姓員警則不起訴處分。

劉與黎姓員警均任職於新竹縣警察局竹北分局豐田派出所，去年12月逮捕籍斯瀚，檢方調查發現，劉姓員警本應注意戒護籍男時，應管制其使用手機，也未對籍男上銬，任由他與外界聯繫。

籍男的彭姓男友人、曾姓女友人8日晚間曾至豐田派出所探視，並策畫籍男逃跑方式，還私底下拿了一把摺疊刀給籍斯瀚。籍斯瀚9日中午12點許，利用摺疊刀作勢自殘，遭警察制止，隨後又佯裝身體不適，搭上救護車並在劉及黎姓員警的戒護下就醫。

檢方指出，負責戒護的劉姓員警及黎姓員警，卻讓到場的彭男、曾女、及籍男的陳姓女友與籍斯瀚聯繫。下午2點43分時，原應由2警同時戒護籍斯瀚，卻由黎姓員警取車，僅劉姓員警1人戒護，且未對籍男上手銬，籍男當時僅有腳鐐，彭姓男子見有機可趁，立即徒手壓制劉姓員警，導致籍斯瀚上了陳女的車揚長而去，彭男搭上另名李姓女子的車、曾女也獨自駕車離開醫院。

此案獲得社會矚目，在案發22小時43分，籍男一行人即落網。檢方檢方審酌劉姓員警並無前科，從警3年4月，嘉獎記錄143次及申誡1次，工作績優，雖因接續大意疏忽，導致犯行，不過因坦承犯行、態度良好，檢方依刑法第57條所列事項及公共利益之維護，予以緩起訴處分，並須支付緩處分金8萬、參與地檢署指定的法治教育課程1次。

另名黎姓員警從警2年1個月，嘉獎記錄64次及申誡1次，工作績效尚可，素行表現大致良好，其從警年資較淺，疏忽時間及關鍵情節較劉姓員警短暫及輕微，且坦承犯行、深表悔悟，檢方以不起訴處分。

(中時 )