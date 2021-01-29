前新光醫院副院長黃芳彥，潛逃美國12年日前在車內身亡，美國加州橙縣法醫所驗屍官辦公室證實，黃芳彥頭部中彈，於73歲結束一生。在台中開診所的黃芳彥胞弟黃重彥透露，哥哥極有女人緣，在美國期間有不少紅粉知己，台灣也有「四大金釵」輪流前往美國陪伴他，還收到不同人寄給他的5、60封情書。

73歲的黃芳彥，13年前涉嫌替扁家洗錢，案件曝光後遭通緝，潛逃至美國南加州生活。弟弟黃重彥表示，由於哥哥失聯3、4天，家人深怕他遭遇不測，趕緊報警協尋，沒想到當地警方在爾灣商業區一處停車場，發現他陳屍在座車內，法醫相驗遺體後證實是舉槍輕生。

消息傳回台灣，黃重彥透露，哥哥之前在台、美兩邊都有多位紅粉知己，以前還有「台灣四大金釵」會四季輪流過去照顧哥哥。檢警當年偵辦扁案期間，還發現有不同的人寫了5、60封情書給哥哥，但這一年因為疫情因素，哥哥已獨居1年左右，可能心情比較鬱卒。

黃重彥說，哥哥最近一年因為疫情關係，過的不是很快樂，在台灣的知己、好友，甚至連自己都沒辦法到美國陪他，加上當地疫情嚴峻，許多店家都沒營業，致使黃芳彥可能因為心情低落。

據了解，黃芳彥2008年11月潛逃加州橘郡爾灣與兒子一起生活，住在位於高級社區裡頭的一棟15層豪華大樓，由於出入該地區的華人較多，黃芳彥不時被人爆料喝紅酒、開名車，生活似乎過得非常安逸。2012年他的豪華住宅內部照片曝光，裡面裝潢高檔、還擁有無敵海景，大樓游泳池、健身房一應俱全，當年喊價約台幣4000萬元，光是住處一個月的管理費就要新台幣7 萬元。

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