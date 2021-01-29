涉及前第一夫人吳淑珍國務機要費洗錢案的前新光醫院副院長黃芳彥潛逃美國12年，傳出持槍自盡身亡，震撼台灣各界。對此，資深媒體人蔡玉真在臉書感嘆，在她認識的名人中，黃芳彥是性格最衝突，最無法理解的人，但此刻她最想了解的是吳淑珍的心情。

認識黃芳彥多年的蔡玉真28日在臉書發文表示，在自己電腦檔案中，還留有2003年黃芳彥認為和平醫院封院錯誤，另在松山醫院設專責處理SARS醫療相關工作，所開的檔案。

蔡玉真爆料，當初黃芳彥要進松山醫院之前，她還曾陪黃芳彥吃「告別宴」，那時候的心境，沒有人有把握第一線對抗SARS能走出來。蔡玉真說，那個時候，黃芳彥置個人生死於度外，並寫好遺囑，她還陪保存遺囑的人，一起和黃吃飯，讓黃帶一些「抗煞包」進醫院。

資料顯示，抗SARS後，前總統陳水扁於2008年總統任滿下台，接著爆發扁家涉貪案，涉案的黃芳彥當年逃亡美國後，2009年被特偵組通緝成為首位遭特偵組發布通緝令的「頭號通緝犯」，黃隨即打越洋電話給特偵組，供認幫吳藏匿一批珠寶，特偵組從黃的家中西裝口袋，搜出75件珠寶，經鑑定價值上億元。

蔡玉真為此感嘆，她認識的名人當中，性格最衝突，最無法理解的醫師是黃芳彥，記得當時黃親口跟她說「阿扁連任，我退出江湖，再讓妳寫自傳」。蔡玉真表示，她為黃芳彥開的人物檔案，現在依然在她電腦中，但此刻「我最想了解吳淑珍的心情」。

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