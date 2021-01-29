涉嫌國務機要費洗錢案逃亡美國的前新光醫院副院長、阿扁親信黃芳彥，日前在美身亡。民進黨立法院黨團總召柯建銘今表示，黃芳彥是非常低調、客氣的人，從來不介入政治事務，遺憾前總統馬英九時期政治追殺扁案。柯建銘強調，國務機要費本來就是特別費，早該除罪化，民進黨也早就提案修法，希望下會期能夠審議。

針對黃芳彥在美去世，柯建銘今出席黨團會議前受訪表示，每個人聽到黃芳彥的噩耗非常震驚，2000年陳水扁競選總統時，黃站在阿扁私人朋友立場全力支持，尤其是SARS時期黃芳彥是無名英雄，對於黃芳彥去世感到惋惜。

至於近年是否曾與黃芳彥有聯絡，柯建銘說，黃芳彥從來不介入政治事務，政治朋友也很少，其性格作為沒有複雜政商關係，最令人惋惜的是馬英九執政後，對扁案以及民進黨所有事務採取司法追殺。

柯建銘提到，當時馬政府執政後，為把阿扁任命的檢察總長陳聰明換下台，後續爆出陳聰明曾經跟黃芳彥吃飯，因而把陳聰明換下台，但實際上兩人是老朋友，並沒有複雜政商關係。

對於黃芳彥去世後，國務機要費是否會跟著石沉大海，柯建銘說，國務機要費本身就是特別費，早該除罪化，全國六七千人的特別費都除罪化了，民進黨也早已提案修法，希望下會期立法院能夠審議。

(中時 )