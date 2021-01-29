春節將近，漢神百貨今年祭出牛轉乾坤好運袋活動，獎項包含現金8萬8千元、飯店住宿券、頂級餐廳牛排套餐餐券、廚具組等。為打造安心環境，原訂2月12日大年初一新春好運袋取消民眾排隊，更改為消費者可於2月4日至2月11日營業時間內至漢神百貨4樓卡友服務中心購買。

漢神百貨響應政府防疫專案，將原先初一當日販售的牛轉乾坤好運袋提前至2月4日到2月11日購買，漢神超集卡友只要扣會員點數10點及500元現金，即可獲得500元禮券，並有機會把現金8萬8千元、飯店住宿券、頂級餐廳牛排套餐以及好運廚具組帶回家；而抽獎方式也從原先中獎人需於抽獎現場更改為線上觀看直播並將結果公布於漢神百貨官網及APP，抽獎時間也由2月12日初一當日17:00提前至中午12:00整公開抽獎，讓民眾在家就能查看自己是否中獎。

牛轉乾坤好運袋購買動線除宣導消費者全程配戴口罩外，也規劃安全社交距離，進入館內於主要出入口備有酒精消毒液，讓消費者把好運帶回家的同時也能逛的安全、買的安心。

配合春節買氣，漢神百貨更祭出鴻運加碼送優惠，即日起至1月31日以及2月4日至2月7日期間，全館（不含精/名品）滿6,000元送300元、名品/珠寶滿1萬送500元、精品滿2萬送1千元，讓顧客年前採買優惠滿滿。

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