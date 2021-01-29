美股在企業季報強勁，且圍繞對沖基金賣出多頭倉位以回補空頭的擔憂減輕，大跌後出現強彈，帶動台股開高一度越過15600點及月線之上，但隨著台積電(2330)漲勢收斂，大立光(3008)、鴻海(2317)翻黑，台股漲幅逐漸回吐，並翻黑探低15383.59點，預估今天成交金額在3000億元左右。

近期美股高檔拉回，短線賣壓湧現，雖然周四收盤反彈，但盤中美股期指壓力再線，台股賣壓再起。台股最近受到外資大舉調節，今天周線恐怕出現逾500點的跌點，周線結束連12周收紅K。

接下來一周將進入春節長假，就過去經驗觀察，節前市場觀望氣氛將逐步拉升，大盤量能萎縮與指數波動幅度縮小，因此，預期下周仍是震盪偏空觀察，指數維持弱勢整理的機率偏高，待年後才有較明顯方向。

中長期來看，台股尚未轉為空頭走勢，只是在漲多修正循環中。目前各方預測台灣經濟成長率今年表現不錯，企業獲利強勁，去年下半年以來，伴隨著企業陸續發布優於預期的營收與財報下，台股企業獲利的上修幅度已連續4個月較往年同期平均水準高出0.3個標準差，現階段基本面的預期仍對台股長線居支撐作用。

(時報資訊)