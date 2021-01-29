29日韓國政府最新經濟數據顯示，12月工業生產，民間消費與投資項都是逐月成長，表示疫情雖當前，但無阻韓國景氣正在慢慢復甦中。

韓國統計局指出，工業生產繼2020年11月小漲0.5%後，12月出現強勁的3.4％年增率，大大超越預估值0.9%。若按每個月來看的話，12月工業生產更是大增3.7%，也比預估1.2%要好太多。

產業項目中，礦產業，製造業，天然氣與電力業月產量，都有增加3.7％，拜晶片與機械產量增加之賜。

至於零售業方面，上個月正與疫情激烈搏鬥的韓國，其業績卻意外傳出好消息，並為2020年9月以來首次反彈。2020年12月零售業績月增0.2％，較11月減少0.9％相比明顯回升。

而在設備投資項目，上月月增0.9％，不過2020年11月為增加3.5％。

韓國政府官員補充，12月因為新確診者暴增，服務業受創，但由於晶片需求不減，帶動韓國工業生產。

對2020整年來說，韓國工業生產卻出現年減0.8％，而2019年為年增0.6％。服務業也是年減2％，其中零售業績減少0.2％。

韓國2020年經濟成長衰退1％，是自1997至19998年亞洲金融風暴以來，第一次出現負成長。所幸，景氣衰退幅度小於全球主要經濟體。

國際貨幣基金組織（IMF）也預測，2021年韓國經濟可望成長3.1％，高於韓國央行（Bank of Korea）3％預估值。

(時報資訊)