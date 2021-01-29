美國民主黨高層周四表示，參議院與眾議院將在下周大舉推進拜登總統提出的新一輪新冠紓困方案。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，參院最快將在下周開始著手推進「強大」的新冠紓困方案。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則預期國會在下周結束前，將就拜登的計畫完成關鍵的初步程序。

此舉反映出民主黨人希望在參院下個月晚些時候開始審理前總統川普彈劾案之前，利用新取得的參院控制權協助拜登加快推動其首要之務。

在新冠肺炎疫情導致美國將近43萬人染疫死亡、數百萬人失去工作之際，拜登在上任後即兌現其競選承諾，提出規模達1.9兆美元的擴大紓困案，這將是他就任初期最重要的施政重點。不過在去年國會通過總計達4兆美元的紓困措施後，共和黨陣營與部分民主黨議員對於拜登這個所費不貲的計畫不甚認同。

議員們透露，該計畫的兩黨協商仍在進行中。

舒默在參議院表示：「參議院最快將在下周展開程序，審議一項非常強大的新冠紓困法案。我們需要迅速復甦與救濟，就算共和黨人不參與，民主黨人也將繼續推進。」不過舒默並未說明他準備推進之法案的細節。

佩洛西在記者會上表示，眾議院將就一個名為「調解」的議會程序所需之預算決議案進行表決，這將使民主黨人即使在沒有共和黨的支持下，也能以參議院的簡單多數票通過大部分拜登的提案。同時擔任參議院議長的副總統賀錦麗（Kamala Harris），將在50票對50票的情況下投下其決定勝負的一票。

佩洛西表示：「在下周結束之前，我們將完成該預算決議，必要時，這將是有關於調解程序」。

民主黨人表示，他們希望能獲得足夠的共和黨支持票，以達到參議院通過法案的60票門檻。但他們也已經準備好動用調解程序，以防兩黨票數不夠。

(時報資訊)