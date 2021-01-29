彰化縣田中鎮一名失蹤12年的謝姓女童，去年底警方追查後，發現竟是遭林姓生母帶走後刻意藏匿，與外界隔絕，彰化地檢署針對林女涉嫌刑法準略誘罪，偵查後予以緩起訴處分。

檢警調查，謝女父母2007年11月離異，兄妹倆監護權都歸父親，但母親林女仍擁有與子女會面交往權利，2008年2月9日，林女利用探視機會，將時年11歲帶回同住過夜，卻未依約於2月11日下午將女兒送回父親身邊，從此失聯斷絕與外界一切聯繫，行蹤不明，謝女不僅中輟失學，甚至連健保卡看診紀錄也沒有，母女倆宛如人間蒸發。

彰化田中警方與高雄警方攜手不斷追查，去年12月7日午後在高雄市鹽埕區一處出租大樓的套房夾層中尋獲母女兩人，已經23歲、160公分高的謝女體重僅36公斤，瘦弱而且因長期缺乏人際互動，明顯封閉、語言表達能力不足。

謝女與父親重逢，場面感人但家人間難免生疏，最後仍與母親回高雄生活，林女對於自己將女兒帶走坦承不諱；檢警偵辦過程中，林女多次表達後悔，也強調會配合社政單位讓女兒重回人生社會正軌，檢方考量林女無前科，因雨前夫離異後，心有怨懟而一時失慮犯下大錯，導致此家庭離散悲劇，目前需要時間彌補，因此予以林女緩起訴處分。

(中時 )