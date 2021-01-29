新北動保員派員前往訪視2頭孱弱水牛，並針對周邊環境擴大消毒。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

陽明山擎天崗去年起多年水牛暴斃，台北市府日前裁罰陽管處7萬5000元，新北市近日又接獲通報，陽管處將生病的水牛「依依」母女倆運至新北市金山區安置，卻未依程序向外界說明、也沒向當地動保處通報；新北動保員立即派員前往訪視2頭孱弱水牛，並針對周邊環境擴大消毒。

陽明山小母牛「依依」日前牛前肢腫脹造成行走困難，雖於去年10月接受治療，仍處於未完全康復狀態，陽管處日前將「依依」母女運至金山區台灣農民組合協會治療，但新北市農場眾多，陽管處事前未與外界說明，且未知會新北市動保處相關動物運輸移置時間、地點及方式，直到動保團體發現後緊急通報，動保處才得知此事。

依依左前肢雖仍腫脹，但已可自行行走。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

目前已排定牛隻施打耳標及動物傳染病檢測採樣時間，並做好防疫工作。（新北市動保處提供／許哲瑗新北傳真）

動保處表示，獸醫師第一時間前往檢視，發現依依左前肢雖仍腫脹，但已可自行行走，考量移置2頭水牛初至新環境需休養生息，除加強周遭環境消毒，亦提供收容農戶相關防疫物資，排定牛隻施打耳標及動物傳染病檢測採樣時間，做好防疫工作。

目前「依依」母女仍需醫療照護，將由陽管處委由台灣大學獸醫專業學院進行後續醫療處置，定期安排訪視健檢，並將最新資訊提供與動保處評估，再視健康情形討論永久安置地點。

動保處說明，依照陽管處安排，2頭生病水牛因人道救援需求，暫時安置在台灣農民協會照料，但依程序所有「動物移置」都應通報當地動保單位，若經檢測結核病、布氏桿菌及牛流行熱等重大人畜共通傳染病，未知會所在地動物防疫機關，逕移水牛至本市，有違反動物傳染病防治條例之虞。

動保處強調，陽明山水牛為大台北地區生態系的一環，環境因素或人為因素造成任一物種突然接連死亡都是大自然給我們的警訊。今年因氣候異常造成水牛不堪負荷陸續倒下，動保處為維護本市畜牧產業安全及本於維護動物福祉，除持續協助擎天崗水牛防治疫病，亦希望能幫助陽明山僅存水牛度過寒冬，為大台北地區生態系盡一份心力。

(中時 )