台北市棒球協會日前被爆長期佔用百齡河濱公園免費棒球場，假日開班招收學生盈利，北市體育局未避免類似狀況再次發生，針對獨佔性較高的棒壘球、橄欖球、足球的場地，今年3月起實施收取場地費用。

台北市河濱公園棒球場、運動場有2、300座之多，日前有民眾投訴，位於士林的百齡河濱公園3座免費的棒球場，長期遭特定單位霸佔，甚至違法開班授課盈利，把公眾場地當作私人營利的工具頻傳，嚴重影響民眾的權益。

李再立表示，今年3月開始，河濱棒壘球場、橄欖球場與足球場將全面收費，針對具有佔用性、獨佔性的場地做優先處理，如果是白天就單純收場地使用費，若是夜間比賽還要加收照明費，也為了避免日前傳出有私人團體佔用場地開班授課盈利。

李再立指出，運動場地開放時間為8至22時，明年3月起將會實施收費，以場地使用費為例，棒壘球場每小時270元，11人制足球場每小時260元，5至7人足球場每小時190元，橄欖球場每小時240元。

李再立說，針對照明設備費，棒壘球場每小時400元，11人制足看場每小時300元，5至7人足球場每小時150元，橄欖球場每小時250元，而照明設備費用將以悠遊卡或悠遊服來收費，目前正在裝設機台。

李再立強調，但若有團體是要從事公益事業者就無需收費，而台北市政府所屬機關與學校共同辦理活動，也不需要繳場地費，但需要繳納照明設備費用，但如果是非公益性質、有收費的活動，全部都要繳錢。

(中時 )